В Калининградской области почти наполовину сократилось количество ДТП с пьяными водителями
В Калининградской области на 46% сократилось количество ДТП с участием пьяных водителей. Об этом во вторник, 11 июля, на брифинге сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Калининградской области Геннадий Бубенов.
По данным главы Госавтоинспекции, за шесть месяцев 2017 года на дорогах региона произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых были пьяные водители. Этот показатель на 46% ниже прошлогодних данных.
"Сотрудниками с начала года было задержано 2554 водителя в состоянии алкогольного опьянения или за отказ от прохождения медосвидетельствования, 111 материалов было составлено в отношении тех, кто сел за руль в пьяном виде повторно", — отметил Бубенов.
По вине пьяных погибли с начала года шесть человек, ещё сорок получили ранения.
Последнее ДТП с пьяным водителем, в котором пострадал человек, случилось в конце июня на ул. Суворова в Калининграде. Водитель Volkswagen из-за несоблюдения дистанции врезался в Nissan
. 21-летнего водителя второго автомобиля с сотрясением головного мозга отвезли в больницу. Меньше месяца назад в Немане пьяный водитель угнал автокран
и съехал в кювет.
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