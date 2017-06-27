В Калининграде на ул. Суворова пьяный водитель устроил ДТП, пострадавшего госпитализировали

В понедельник, 26 июня, на ул. Суворова пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в 19:45 около школы №28. Водитель Volkswagen из-за несоблюдения дистанции врезался в Nissan. 21-летнего водителя второго автомобиля с сотрясением головного мозга отвезли в больницу. Об этом сообщает источник в экстренных службах города.

Ещё одна авария произошла на ул. Горького в 16:15. Водитель Mercedes при повороте налево врезался в Audi. В результате ДТП пострадала 21-летняя водитель и 19-летний пассажир. Их отвезли в больницу с сотрясением головного мозга.