В Калининграде на ул. Суворова пьяный водитель устроил ДТП, пострадавшего госпитализировали
На фото место аварии
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В понедельник, 26 июня, на ул. Суворова пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в 19:45 около школы №28. Водитель Volkswagen из-за несоблюдения дистанции врезался в Nissan. 21-летнего водителя второго автомобиля с сотрясением головного мозга отвезли в больницу. Об этом сообщает источник в экстренных службах города.
Ещё одна авария произошла на ул. Горького в 16:15. Водитель Mercedes при повороте налево врезался в Audi. В результате ДТП пострадала 21-летняя водитель и 19-летний пассажир. Их отвезли в больницу с сотрясением головного мозга.
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