В Калининградской области пьяный мужчина съехал в кювет на угнанном автокране

В Немане полицейские задержали мужчину, который угнал автокран и съехал на нём в кювет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Авария произошла в ночь на 15 июня на автодороге Дубки – Талпаки. Проезжавшие мимо автомобилисты сообщили в полицию о лежащем в кювете автокране. Полицейские задержали водителя транспортного средства, который скрылся с места ДТП. По предварительным данным, 33-летний работник предприятия, охранявший строительную технику, выпил и решил угнать автокран, однако отвлёкся во время движения, и кран перевернулся.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.