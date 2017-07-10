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ОСАГО, перевозка детей, регистрация авто: что изменилось для водителей с 10 июля

Автор: Константин Сериков
18:06
  2232 0
Архив Клопс.Ru
В России упростили условия регистрации автомобилей и внесли изменения в правила дорожного движения. О том, как изменится жизнь водителей в связи с этими решениями, узнал Клопс.Ru.

Без ОСАГО и с нечитаемым VIN

С 10 июля в России не обязательно предоставлять бумажную версию полиса ОСАГО. Теперь сотрудники полиции будут получать сведения о страховом полисе из электронной базы. 
 
В соответствии с новым приказом МВД облегчается процедура регистрации транспортных средств с нечитаемым VIN. До сих пор поставить на учёт автомобиль с заржавевшим и плохо читаемым номером было практически невозможно. Теперь такую машину зарегистрируют, если номер можно идентифицировать. 

Восстановление регистрации 

Упрощается возможность восстановления регистрации машин — например, после угона. Часто владелец украденного авто снимает его с учёта, а если машина находится, легализовать её довольно сложно. Восстановить регистрацию, если она была прекращена или аннулирована, теперь можно в любом подразделении. 
 
Пользователям портала госуслуг с 10 июля предоставили возможность приезжать на регистрацию автомобиля без получения бумажного разрешения. Раньше требовалось отстоять очередь к окошку в МРЭО, получить бумагу и только после этого везти автомобиль на осмотр. 

Полис ОСАГО нужен всё реже

Согласно новому приказу МВД, при регистрации автомобиля полис ОСАГО больше предъявлять не нужно. Сотрудники ГИБДД сами проверят его наличие через электронную систему. 
 
С каждым годом растёт число водителей, оформивших полисы через интернет. Они не получают на руки никаких документов. 

Будут продавать без сбоев

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) запустили систему гарантированного заключения электронных полисов ОСАГО ("е-ОСАГО Гарант"). Полис можно будет купить без участия страховой компании, если та отказывается его оформлять по тем или иным причинам.

Оборудуют помещения для инвалидов

Помещения Госавтоинспекции должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями. Калининградской ГИБДД предстоит выполнить непростую задачу, так как сегодня человек в инвалидной коляске едва ли заедет в здание на ул. Черняховского. 

Детей перевозим по-новому 

Новая редакция ПДД изменила правила перевозки детей в автомобилях. Школьники в возрасте от 7 до 11 лет включительно могут ездить в машинах, где есть удерживающие системы, соответствующие весу и росту ребёнка, или ремни безопасности. На переднем сиденье — только в автокреслах. Кроме того, введена норма, запрещающая перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Малышей не оставлять 

Оставлять без присмотра маленьких детей теперь запрещено: в стоящем автомобиле с ребёнком обязательно должен находиться кто-то из взрослых.

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