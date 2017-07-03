Правительство запретило оставлять детей младше семи лет одних в машине

Правительство России внесло Правила дорожного движения изменения, которые запрещают оставлять детей младше семи лет в припаркованных машинах без взрослых. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

"Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица", – говорится в постановлении правительства.

Изменения также предусматривают перевозку детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, только с использованием детских удерживающих устройств. Ранее предусматривалась возможность использования иных средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности.

"Предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка, для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а также использование детских удерживающих устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет", – отмечается в документе.