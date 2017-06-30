Проливные дожди не остановят ремонт дорог в Калининграде: где в выходные ожидаются пробки

В Калининграде дорожный ремонт не будет останавливаться из-за непогоды. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

Сейчас дорожники работают над фрезеровкой старого асфальта, они снимают верхний его слой, поэтому нет необходимости прекращать работы в непогоду. Это добавит сложностей автомобилистам. Врио министра Елена Дятлова просит калининградцев потерпеть временные трудности.

"Ещё ни одну дорогу не удалось отремонтировать, не перекрывая хотя бы частично проезжую часть. Важно, чтобы калининградцы с пониманием относились к ремонту, ведь всё это делается именно для них", — пояснила Дятлова во время недавнего рабочего выезда.

Ремонтировать дороги ночью всё-таки будут

Несмотря на заявление городских властей о невозможности ремонтировать дороги по ночам, в Калининграде всё же будут работать круглосуточно. По мнению специалистов, некоторые виды работ невозможно выполнять днём, так как для этого бы пришлось полностью закрыть всю дорогу. Речь, в частности, идёт о проспекте Калинина, который будут приводить в порядок от Ленинского проспекта до пересечения с ул. Дзержинского. На этом загруженном отрезке невозможно снимать старый асфальт в дневное время, это приведёт к тому, что в этом районе города будет полностью парализовано движение. Ночная смена является вынужденной мерой. Круглосуточные работы планируют вести и на Московском проспекте.

Будут останавливать в часы пик

В часы пик и при большой транспортной нагрузке на выездах к морю время ремонта дорог будет сокращаться.

"Мы рассматриваем возможность ограничения работ в часы пик и уже приостанавливаем их в субботу и воскресенье, чтобы люди могли выехать на побережье", — отметила Елена Дятлова.

В Калининграде ремонт пяти крупных магистралей осуществляется в рамках программы Минтранса России "Безопасные и качественные дороги". Подрядчики снимают верхний слой асфальта и укладывают пять сантиметров нового. Гарантии на такие работы составляют не менее пяти лет.

Работы вовсю идут на улицах Невского, Емельянова, двух проспектах — Московском и Калинина, на Окружной дороге. Задерживается ремонт участка ул. Дзержинского: на торги не заявился ни один подрядчик.

Красным отмечены участки, где проходит ремонт. На ул. Дзержинского работы ещё не начались Красным отмечены участки, где проходит ремонт. На ул. Дзержинского работы ещё не начались

Что сделано

На ул. А. Невского (от Краснокаменной до Большой Окружной) сняли 20 тыс. квадратных метров деформированного асфальтобетонного покрытия, это 42% от общего объёма работ. Там отрегулировали по высоте 14 люков на проезжей части и ливневые колодцы. В целом здесь должны отремонтировать три с небольшим километра до конца августа.

На пр. Калинина дорожники сняли пять тысяч кв.м. верхнего покрытия, выполнена лишь треть запланированных работ. Завершить их подрядчик намерен к сентябрю.

Ремонт Московского проспекта от Литовского вала до Восточной эстакады начался раньше остальных, потому результаты уже видны. Здесь сняли половину деформированного слоя и уложили два новых, идёт замена бортового камня. Необходимо отрегулировать 87 люков, пока сделали около трети. Завершить работы должны к концу лета.

На Южном обходе Калининграда ремонтируется семикилометровый участок. Здесь срезано около 3 тыс.кв.м. поверхностного слоя асфальтобетона, это 10% от плана.

Просмотреть, где в Калининграде будут ремонтировать дороги в этом и следующем году, вы можете на интерактивной карте

По новой федеральной программе комплексного развития транспортной сети на эти цели потратят 2,5 млрд рублей. Программа рассчитана до 2025 года. Доля федерального бюджета составит чуть более 600 миллионов. Ещё 500 внесёт региональный Дорожный фонд и 100 миллионов — местные городские бюджеты.