Утром в четверг, 23 февраля, на погранпереходе Мамоново – Гжехотки образовались пробки в обе стороны. Об этом в соцсетях сообщают ожидающие пересечения границы автомобилисты.

"Развернулся домой, кому не жалко 4 часа, терпения вам, а у меня на 40-й минуте кончилось", – пишет один из пытавшихся попасть в Польшу водителей. Другие подтверждают его слова и указывают время ожидания: от часа до 4 часов.