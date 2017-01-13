В Калининграде из-за гололеда легковушки не могут забраться на мост на ул. Озерова (видео)

В Калининграде автомобилисты столкнулись с трудностями при проезде моста на ул. Озерова. Многие водители не могут доехать до перекрестка с ул. Гаражной, так как для этого нужно подниматься в гору, но из-за низкого сцепления колес с дорогой машины сильно заносит.

В результате водители теряют контроль над управлением, и некоторые автомобили выезжают на встречную полосу. Многие отмечают, что дороги неочищены от льда и снега.

Между тем, согласно данным предприятия МУП «Чистота», коммунальщики в Калининграде начинают обрабатывать и очищать от снега в первую очередь именно мосты и путепроводы.