Из-за украденной с дорожного знака таблички ул. Судостроительная стала закрыта для большей части машин (фото)

В Калининграде на ул. Судостроительной из-за украденной таблички дорожного знака движение транспорта стало запрещенным.
Как удалось установить Клопс.Ru, ранее под знаком 3.2 «Движение запрещено» была установлена табличка 8.4.1, указывающая, что запрет распространяется только на грузовые автомобили. Однако неизвестные её украли, и в итоге «запретили» проезд всем остальным. Ведь согласно ПДД, знак 3.2 запрещает движение транспортных средств всем, кроме водителей, которые проживают или работают в зоне его действия, либо автомобилей, за рулём которых инвалид.
Несмотря на это, калининградские водители продолжают ездить по участку дороги и фактически нарушать ПДД, не замечая оставшийся одиноким запрещающий знак. К счастью, ни одного из них не привлекли за нарушение сотрудники ГИБДД.
В городском отделе ГИБДД Клопс.Ru сообщили, что в ближайшее время в администрацию Калининграда будет направлено предписание на установку знака 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.