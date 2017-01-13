Из-за украденной с дорожного знака таблички ул. Судостроительная стала закрыта для большей части машин (фото)

В Калининграде на ул. Судостроительной из-за украденной таблички дорожного знака движение транспорта стало запрещенным.

Как удалось установить Клопс.Ru, ранее под знаком 3.2 «Движение запрещено» была установлена табличка 8.4.1, указывающая, что запрет распространяется только на грузовые автомобили. Однако неизвестные её украли, и в итоге «запретили» проезд всем остальным. Ведь согласно ПДД, знак 3.2 запрещает движение транспортных средств всем, кроме водителей, которые проживают или работают в зоне его действия, либо автомобилей, за рулём которых инвалид.

Несмотря на это, калининградские водители продолжают ездить по участку дороги и фактически нарушать ПДД, не замечая оставшийся одиноким запрещающий знак. К счастью, ни одного из них не привлекли за нарушение сотрудники ГИБДД.

В городском отделе ГИБДД Клопс.Ru сообщили, что в ближайшее время в администрацию Калининграда будет направлено предписание на установку знака 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено".