В Калининграде на Октябрьском острове столкнулись грузовик и бетономешалка

На Октябрьском острове произошло ДТП с участием грузовика с манипулятором и бетономешалки. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Бетономешалка выезжала с территории стройки синагоги и столкнулась с грузовиком, ехавшим со стороны Рыбной деревни по улице Октябрьской на Московский проспект. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.