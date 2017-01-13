В Калининграде на Октябрьском острове столкнулись грузовик и бетономешалка
Фото Клопс.Ru. Автор: Ольга Запивалова
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На Октябрьском острове произошло ДТП с участием грузовика с манипулятором и бетономешалки. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Бетономешалка выезжала с территории стройки синагоги и столкнулась с грузовиком, ехавшим со стороны Рыбной деревни по улице Октябрьской на Московский проспект. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.
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