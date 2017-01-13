На ул. Портовой машина БМВ протаранила ВАЗ (фото)
На ул. Портовой в Калининграде в пятницу, 13 января, произошло столкновение автомобилей ВАЗ и БМВ. Об этом с места событий сообщил корреспондент Клопс.Ru.
Авария произошла в районе перекрёстка с Ленинским проспектом. Согласно предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель БМВ не соблюдал дистанцию.
В результате происшествия иномарка получила значительные технические повреждения. Образуются пробки. Автомобилисты вызвали на место сотрудников ГИБДД.
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