Очевидцы: на Театральной стоят троллейбусы

В Калининграде на ул. Театральная образовались пробки. Как рассказали очевидцы, там стоят троллейбусы. Они предположили, что причиной этого стало отсутствие напряжения в проводах. Согласно информации сервиса "Яндекс-пробки", сейчас скорость передвижения транспорта на участке от пр. Мира до Ленинского проспекта составляет 7 км/ч.

Причины происшествия выясняются.