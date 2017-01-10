На ул. Буткова в Калининграде столкнулись грузовик и легковушка

На улице Буткова в Калининграде столкнулись грузовая машина и легковушка. Об этом сообщают очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" на сайте "ВКонтакте".

Авария произошла в районе разворота в сторону двухъярусного моста. В результате движение по левой полосе в сторону Московского проспекта блокировано. Желающим развернуться необходимо доехать до круговой развязки на перекрёстке Московского проспекта и улицы Горной.

