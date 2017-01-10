В 2017 году на российском авторынке появятся более 40 новых моделей иномарок

В 2017 году на автомобильном рынке России появятся более 40 новых моделей машин иностранного производства. Об этом сообщает "Автостат"

По данным портала, среди иномарок будут как полностью новые модели, так и рестайлинговые. Так, в первом квартале года эксперты ожидают премьеры Audi Q2 и MINI Countryman. До июня потребителям будет представлен обновлённый Renault Koleos. Помимо этого, ожидается появление Lifan 820, Haval H6 Coupe и Lifan Myway. К концу года автолюбители ожидают Volkswagen Atlas и Chevrolet Traverse.

По мнению специалистов, появление большого количества новинок говорит о том, что российский рынок интересен для автопроизводителей.