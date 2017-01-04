На ул. Нарвской столкнулись и перегородили ж/д переезд "Ниссан" и "Шкода"

На ул. Нарвской на железнодорожном переезде столкнулись автомобили "Ниссан" и "Шкода". Об этом сообщают очевидцы.

В результате аварии автомобили получили технические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет, однако на этом участке дороги образовалась пробка.