В Калининграде на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с ребёнком

В Калининграде автомобиль сбил женщину с ребёнком, переходившую дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на пересечении улиц Пролетарской и Сергеева.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, госпитализация пострадавшим не потребовалась - они отделались ушибами.Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательнее возле пешеходных переходов и в местах с интенсивным движением пешеходов.