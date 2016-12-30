В Калининграде на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с ребёнком
В Калининграде автомобиль сбил женщину с ребёнком, переходившую дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на пересечении улиц Пролетарской и Сергеева.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, госпитализация пострадавшим не потребовалась - они отделались ушибами.Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.
Госавтоинспекция просит водителей быть внимательнее возле пешеходных переходов и в местах с интенсивным движением пешеходов.
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