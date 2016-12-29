В четверг центр Калининграда встал в пробках

Днем в четверг, 29 декабря, в Калининграде образовались пробки на нескольких улицах Калининграда. Речь идёт преимущественно о центре города.
Проезд значительно затруднён на улицах Черняховского, Александра Невского, Театральной, Озерова, а также на Ленинском и Советском проспектах. Самая длинная пробка, — более четырёх километров — растянулась от Черняховского до пересечения Невского с Тельмана. Скорость движения на этих улицах — от трёх до десяти километров в час.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", максимальная скорость на Пролетарской и подполковника Иванникова составляет около пяти километров в час.
Кроме того, заторы есть на Правой набережной и улице Горького. На улице Дзержинского длина пробки составляет порядка двух километров, а скорость — около 10 километров.
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