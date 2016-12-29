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За сутки в Калининграде горело 11 машин

28 декабря 201622:22
  1187 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В среду, 28 декабря, в Калининграде и области пожары уничтожили и повредили 11 машин. Об этом информирует пресс-служба МЧС России по Калининградской области.
 
В два часа ночи спасатели получили сообщениео пожаре на улице Коломенской, в ходе которого сгорели автомобили "Лендкрузер", "БМВ" и "Лексус", а три других авто, "БМВ", "Мерседес" и "Фольксваген" были повреждены пламенем.
 
В 03:50 на улице Батальной горел "Мерседес". Обошлось без пострадавших, в автомобиле выгорел салон. Спустя час поступило сообщение о том, что на той же улице горит "Опель омега". Авто сгорело полностью.
 
В 06:04 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Машиностроительной. У "Митсубиши" выгорел салон, а припаркованная рядом "Волга" была повреждена огнём.
 
В 11:35 спасатели получили сообщение о пожаре в посёлке Васильково. На улице Калининградской горел автомобиль "Рено Канго". Возгорание было ликвидировано, у авто оплавились бампер, капот и решётка радиатора.
 

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2 комментария Правила комментирования

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sdg34ehh
sdg34ehh #
28 декабря 201623:41
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nastyaokova
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00:14
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