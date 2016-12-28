В центре Калининграда образовались многокилометровые пробки
В центре Калининграда образовались многокилометровые заторы. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
Затруднено движение на нескольких километрах Советского проспекта, улице Невского, улице Горького, Ленинском проспекте в районе ТЦ Европа. На улице Театральной скорость потока не превышает 3 км/ч.
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