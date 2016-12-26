Очевидец: на трассе Янтарный — Калининград "Фольксваген" вылетел в кювет и перевернулся

В понедельник, 26 декабря, на трассе Янтарный — Калининград "Фольксваген" вылетел в кювет и перевернулся. Об этом Клопс.Ru сообщил глава Янтарного Алексей Заливатский.



По словам чиновника, этим утром он проезжал мимо места ДТП. Увидев перевёрнутую машину, Заливатский остановился и узнал подробности произошедшего. По словам водителя машины, авария произошла за несколько часов до этого. Мужчина остался цел и даже самостоятельно отправился в город за эвакуатором.