Очевидец: на трассе Янтарный — Калининград "Фольксваген" вылетел в кювет и перевернулся
Фото Алексея Заливатского
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В понедельник, 26 декабря, на трассе Янтарный — Калининград "Фольксваген" вылетел в кювет и перевернулся. Об этом Клопс.Ru сообщил глава Янтарного Алексей Заливатский.
По словам чиновника, этим утром он проезжал мимо места ДТП. Увидев перевёрнутую машину, Заливатский остановился и узнал подробности произошедшего. По словам водителя машины, авария произошла за несколько часов до этого. Мужчина остался цел и даже самостоятельно отправился в город за эвакуатором.
На своей странице
в Facebook глава администрации Янтарного призвал всех быть аккуратнее на дорогах.
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