На Московском проспекте возле "Бауцентра" образовалась километровая пробка

На Московском проспекте образовалась пробка. Как сообщают очевидцы, она начинается около светофора у "Бауцентра" и продолжается в сторону города.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения транспорта на данном участке дороги не превышает 5-7 км/ч.