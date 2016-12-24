На ул. Горького столкнулись автобус, легковой автомобиль и грузовик (фото)

На кольце на пересечении улиц Горького и Гайдара произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

По словам очевидцев, столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль, причём автомобиль марки "Ауди" зажало между грузовой машиной и автобусом.

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено: скорость потока не превышает 7 км/ч.