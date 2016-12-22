Очевидцы: на ул. Фрунзе на пешеходном переходе сбили женщину (фото)
В четверг вечером в Калининграде на ул. Фрунзе автомобиль сбил женщину. Об этом сообщают очевидцы.
По их словам, авария произошла на пешеходном переходе. Как сообщили в УМВД России по Калининградской области, женщина осталась жива, но получила переломы и была госпитализирована.
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