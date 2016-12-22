В Калининграде насмерть сбили 79-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу в 30 метрах от "зебры"

В среду, 21 декабря, на улице Красносельской в Калининграде насмерть сбили 79-летнюю пенсионерку. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



Авария произошла в 13:50. По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу в тридцати метрах от "зебры". 31-летний водитель БМВ не успел сориентироваться и наехал на неё. По словам очевидцев, после ДТП женщина ещё была жива и автомобилист пытался оказать ей первую помощь.



От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. На месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.