В Калининграде насмерть сбили 79-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу в 30 метрах от "зебры"
Фото Дмитрия Малышева из "Сообщества автомобилистов Калининграда и области"
В среду, 21 декабря, на улице Красносельской в Калининграде насмерть сбили 79-летнюю пенсионерку. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в 13:50. По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу в тридцати метрах от "зебры". 31-летний водитель БМВ не успел сориентироваться и наехал на неё. По словам очевидцев, после ДТП женщина ещё была жива и автомобилист пытался оказать ей первую помощь.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. На месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
"Во избежание подобных случаев сотрудники ГИБДД рекомендуют пешеходам переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и только на разрешающий сигнал светофора. Переходя дорогу, необходимо постоянно смотреть по сторонам, чтобы убедиться, что все машины прекратили движение и готовы пропустить пешеходов", — сообщили Клопс.Ru в пресс-службе ведомства.
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