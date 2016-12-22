"Водитель, ты судак": на ул. Черняховского маршрутка чуть не вылетела на тротуар (видео)

Водитель, ты судак : на ул. Черняховского маршрутка чуть не вылетела на тротуар

Водитель, ты судак : на ул. Черняховского маршрутка чуть не вылетела на тротуар

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.



На улице Черняховского в Калининграде пассажирская маршрутка чуть было не вылетела на тротуар.



Подъезжая к пешеходному переходу, водитель маршрутки резко перестроился в правую полосу. При этом он нарушил ПДД, поскольку пересёк сплошную линию разметки. В результате машину занесло, и она чуть не вылетела на тротуар.



Наверняка подобной манере езды были не рады пассажиры этой маршрутки.



Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД. Следует отметить, что зачастую в Госавтоинспекции просят предъявителей видеозаписей лично являться в городской отдел и давать разъяснения для установления всех обстоятельств.