В Балтийске пройдут военно-морские учения России и Китая

Корабли военно-морских сил Китая прибудут в Балтийск для участия в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие-2017". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

21 июля в Балтийске пройдёт официальная встреча отряда китайских кораблей. Активная фаза совместных учений пройдёт с 24 по 27 июля. В ней примут участие около 10 кораблей и судов различных классов, больше 10 самолётов и вертолётов.

Моряки обеих стран отработают навыки по противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороне, освободят условно захваченное судно и помогут "аварийному" кораблю. ВМС России и Китая проведут учебные стрельбы по воздушным и надводным целям.