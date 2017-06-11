Фрегат "Адмирал Макаров" передадут Черноморскому флоту в ноябре
Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту
Фрегат "Адмирал Макаров", построенный на заводе "Янтарь", пополнит силы Черноморского флота в ноябре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту.
"Обновление надводной составляющей Черноморского флота производится в соответствии с планами Главного командования ВМФ и Государственной программой военного кораблестроения. Получение в состав Черноморского флота очередного фрегата проекта 1135.6, оснащенного комплексом высокоточного ракетного оружия, позволит флоту еще более эффективно выполнять задачи в своей операционной зоне ответственности", – цитирует пресс-служба вице-адмирала Виктора Бурсука.
В апреле сообщалось, что фрегат начал завершающую стадию
государственных испытаний. Корабль планировали передать
заказчику, которым выступает Минобороны, ещё в 2016 году, однако сроки перенесли из-за того, что испытания не успели завершить.
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