Фрегат "Адмирал Макаров" передадут Черноморскому флоту в ноябре

Фрегат "Адмирал Макаров", построенный на заводе "Янтарь", пополнит силы Черноморского флота в ноябре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту.

"Обновление надводной составляющей Черноморского флота производится в соответствии с планами Главного командования ВМФ и Государственной программой военного кораблестроения. Получение в состав Черноморского флота очередного фрегата проекта 1135.6, оснащенного комплексом высокоточного ракетного оружия, позволит флоту еще более эффективно выполнять задачи в своей операционной зоне ответственности", – цитирует пресс-служба вице-адмирала Виктора Бурсука.