Фрегат "Адмирал Макаров" передадут Мионобороны позже запланированного срока



В настоящее время фрегат, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", проходит государственные испытания. Согласно первоначальным планам передача корабля заказчику должна была произойти в конце 2016 года.

Но госиспытания не были завершены полностью, поэтому фрегату предстоит ещё выход в море для завершения государственных испытаний, в том числе для испытания ракетного комплекса "Штиль", и в июне мы планируем передать его Минобороны РФ, — сообщил представитель ПСЗ "Янтарь" Сергей Михайлов.