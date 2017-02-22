Фрегат "Адмирал Макаров" передадут Мионобороны позже запланированного срока
Фото предоставлено пресс-службой ПСЗ "Янтарь"
Сторожевой корабль "Адмирал Макаров" передадут Минобороны на несколько месяцев позже запланированного срока. Об этом сообщает
РИА "Новости".
В настоящее время фрегат, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", проходит государственные испытания. Согласно первоначальным планам передача корабля заказчику должна была произойти в конце 2016 года.
Но госиспытания не были завершены полностью, поэтому фрегату предстоит ещё выход в море для завершения государственных испытаний, в том числе для испытания ракетного комплекса "Штиль", и в июне мы планируем передать его Минобороны РФ, — сообщил представитель ПСЗ "Янтарь" Сергей Михайлов.
"Адмирал Макаров" был заложен
на "Янтаре" 29 февраля 2012 года. На воду его спустили 2 сентября 2015-го. Это уже третье судно в серии сторожевых кораблей проекта 11356, построенных на заводе по заказу Министерства обороны РФ.
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