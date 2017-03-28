Стрельбы и высадка десанта: под Калининградом прошли учения морпехов Балтфлота
Эпизод учений
Фото пресс-службы ЗВО
На полигоне "Хмелёвка" в Калининградской области прошли учения морпехов Балтийского флота, в которых приняли участие около 500 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В учениях по высадке десанта и прорыву обороны с моря были задействованы катера "Мичман Лермонтов", "Д-67", "Д-325" и "Д-465", а также свыше 15 единиц боевой техники. Военнослужащие выполнили стрельбы из автоматов, пулемётов, снайперских винтовок, гранатомётов, а также из вооружения бронетранспортёров.
15 марта прошли учения зенитчиков Балтфлота: они выполнили стрельбы
из комплексов "Панцирь-С1". Такие же учения провели в феврале: тогда пресс-служба ЗВО опубликовала видео
стрельб.
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