Стрельбы и высадка десанта: под Калининградом прошли учения морпехов Балтфлота

На полигоне "Хмелёвка" в Калининградской области прошли учения морпехов Балтийского флота, в которых приняли участие около 500 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В учениях по высадке десанта и прорыву обороны с моря были задействованы катера "Мичман Лермонтов", "Д-67", "Д-325" и "Д-465", а также свыше 15 единиц боевой техники. Военнослужащие выполнили стрельбы из автоматов, пулемётов, снайперских винтовок, гранатомётов, а также из вооружения бронетранспортёров.