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Главная Новости Армия и флот

Балтфлот опубликовал видео стрельб из комплексов "Панцирь-С1"

16:28
  895 1  
  • Скриншот видеозаписи Балтфлота
Скриншот видеозаписи Балтфлота
Появилось видео стрельб из комплексов "Панцирь-С1" на полигоне Балтфлота. Видео учений, о которых отчитались на прошлой неделе, появилось в понедельник, 20 февраля.

Стрельбы прошли в рамках этапа конкурса по полевой выучке подразделений ПВО "Ключи от неба". В качестве целей использовались макеты вертолёта и бронетранспортёра, расположенные на значительном удалении от ЗРПК.  

В ходе выполнения боевых стрельб мишени были успешно поражены из скорострельных пушек.

В общей сложности в стрельбах было задействовано 4 единицы ЗРПК "Панцирь-С1" и порядка 100 военнослужащих соединения ПВО Балтийского флота.

В пресс-службе Балтфлота уточнили, что на вооружении соединений ПВО стоят зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", установленные на шасси КамАЗ-6560. По своим тактико-техническим характеристикам комплексы способны поражать ракетным боезапасом воздушные, наземные и морские цели, находящиеся на различном удалении на высоте до 15 километров. Эффективная дальность стрельбы артиллерией составляет 4 километра. При этом скорострельность 30-миллиметрового артиллерийского зенитного автомата составляет до 5 тысяч выстрелов в минуту.
Видео стрельб из комплексов "Панцирь-С1"

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1 комментарий Правила комментирования

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mishasidorov2018
mishasidorov2018 #
18:35
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
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