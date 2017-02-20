Балтфлот опубликовал видео стрельб из комплексов "Панцирь-С1"

Появилось видео стрельб из комплексов "Панцирь-С1" на полигоне Балтфлота. Видео учений, о которых отчитались на прошлой неделе, появилось в понедельник, 20 февраля.
Стрельбы прошли в рамках этапа конкурса по полевой выучке подразделений ПВО "Ключи от неба". В качестве целей использовались макеты вертолёта и бронетранспортёра, расположенные на значительном удалении от ЗРПК.
В ходе выполнения боевых стрельб мишени были успешно поражены из скорострельных пушек.
В общей сложности в стрельбах было задействовано 4 единицы ЗРПК "Панцирь-С1" и порядка 100 военнослужащих соединения ПВО Балтийского флота.
В пресс-службе Балтфлота уточнили, что на вооружении соединений ПВО стоят зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", установленные на шасси КамАЗ-6560. По своим тактико-техническим характеристикам комплексы способны поражать ракетным боезапасом воздушные, наземные и морские цели, находящиеся на различном удалении на высоте до 15 километров. Эффективная дальность стрельбы артиллерией составляет 4 километра. При этом скорострельность 30-миллиметрового артиллерийского зенитного автомата составляет до 5 тысяч выстрелов в минуту.
Видео стрельб из комплексов "Панцирь-С1"
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