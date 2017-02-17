Под Калининградом прошли учения с использованием зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С"
Комплекс "Панцирь С". Фото предоставлено пресс-службой БФ
В Калининградской области состоялись учения зенитно-ракетного полка с использованием комплексов "Панцирь-С". Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Всего во время учений были задействованы около 100 военнослужащих и четыре зенитных ракетно-пушечных стрельбовых комплекса. Основной целью мероприятий была работа с авиационными средствами поражения. Комплексы выполнили стрельбы из автоматических пушек по макетам бронетранспортёров. Перед стрельбами военнослужащие совершили марш в несколько километров на один из полигонов.
На вооружении БФ в Калининградской области находятся
зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Они могут поражать воздушные и наземные цели, находящиеся на удалении до 15 км. Эффективная дальность стрельбы составляет 4 км. Комплексы принимали участие в параде в честь Дня Победы в 2016 году.
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