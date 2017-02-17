Под Калининградом прошли учения с использованием зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С"

В Калининградской области состоялись учения зенитно-ракетного полка с использованием комплексов "Панцирь-С". Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.



Всего во время учений были задействованы около 100 военнослужащих и четыре зенитных ракетно-пушечных стрельбовых комплекса. Основной целью мероприятий была работа с авиационными средствами поражения. Комплексы выполнили стрельбы из автоматических пушек по макетам бронетранспортёров. Перед стрельбами военнослужащие совершили марш в несколько километров на один из полигонов.