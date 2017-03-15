Балтфлот нанес ракетный удар по условному противнику
Эпизод учений
Фото пресс-службы ЗВО
Зенитчики Балтийского флота выполнили стрельбы из комплексов "Панцирь-С1" в рамках тактического учения соединения ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
По легенде, на полк ПВО, когда они двигались в назначенный район, была совершена попытка нападения диверсантов, сообщает
подробности Российская газета. Зенитчики провели инженерную разведку, а затем развернули зенитные ракетные комплексы С-400, чтобы уничтожить баллистические ракеты противника. Операция прошла успешно.
Пуск ракет по целям был максимально приближен к боевой обстановке — имитация налетов авиации условного противника, создание помех средствами радиоэлектронной борьбы.
Во время учения были отработаны и нормативы по перезарядке ракетных комплексов. Позиции С-400 прикрывали боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" соединения ПВО.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.