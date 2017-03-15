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Главная Новости Армия и флот

Балтфлот нанес ракетный удар по условному противнику

18:18
  455 0
  • Эпизод учений
Эпизод учений
Фото пресс-службы ЗВО
Зенитчики Балтийского флота выполнили стрельбы из комплексов "Панцирь-С1" в рамках тактического учения соединения ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. 
 
По легенде, на полк ПВО, когда они двигались в назначенный район, была совершена попытка нападения диверсантов, сообщает подробности Российская газета. Зенитчики провели инженерную разведку, а затем развернули зенитные ракетные комплексы С-400, чтобы уничтожить баллистические ракеты противника. Операция прошла успешно. 
 
Пуск ракет по целям был максимально приближен к боевой обстановке — имитация налетов авиации условного противника, создание помех средствами радиоэлектронной борьбы. 
 
Во время учения были отработаны и нормативы по перезарядке ракетных комплексов. Позиции С-400 прикрывали боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" соединения ПВО.
 

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