В город Жагань на западе Польши прибыло более 3,5 тысяч американских военных

В субботу, 14 января, в Польше чествовали американскую танковую бригаду, прибывшую в город Жагань. Об этом сообщает "Россия24".

В состав бригады входят три с половиной тысячи военных и две с половиной тысячи единиц бронетехники. Они пробудут в стране девять месяцев и примут участие в масштабных учениях с европейскими союзниками.

В церемонии принял участие премьер страны Беата Шидло, министр обороны Мачаревич, а также посол США в Варшаве Пол Джонс. При этом Мацеревич отметил необходимость в размещении американской танковой бригады в Польше в случае "вероятной агрессии" со стороны России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россией негативно воспринимается и расценивается как угроза национальной безопасности факт размещения бронетехники США в Польше.