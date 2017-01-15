В город Жагань на западе Польши прибыло более 3,5 тысяч американских военных

В субботу, 14 января, в Польше чествовали американскую танковую бригаду, прибывшую в город Жагань. Об этом сообщает "Россия24".
В состав бригады входят три с половиной тысячи военных и две с половиной тысячи единиц бронетехники. Они пробудут в стране девять месяцев и примут участие в масштабных учениях с европейскими союзниками.
В церемонии принял участие премьер страны Беата Шидло, министр обороны Мачаревич, а также посол США в Варшаве Пол Джонс. При этом Мацеревич отметил необходимость в размещении американской танковой бригады в Польше в случае "вероятной агрессии" со стороны России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россией негативно воспринимается и расценивается как угроза национальной безопасности факт размещения бронетехники США в Польше.
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