Долой затхлый запах и чёрную плесень: рассказываем, как и зачем чистить стиральную машину

Чтобы предотвратить образование чёрной плесени на дверной резинке, её нужно насухо вытирать после каждой стирки. Барабану тоже надо дать полностью высохнуть, иначе внутри образуется конденсат.

В качестве профилактики можно периодически запускать пустую машинку на режиме стирки с высокой температурой 60–90 °С. Кипяток растворит остатки порошка и поддержит чистоту механизмов.

Если неприятный запах всё-таки появился, стоит провести сервисную стирку без белья и порошка, чтобы прочистить засор в сливном фильтре, шланге или канализационной трубе. Предварительно в лоток лучше насыпать пять столовых ложек соды или 100 г лимонной кислоты, или 200 мл 9% уксуса. Однако важно учитывать, что частое использование едких средств повреждает резиновые уплотнители.