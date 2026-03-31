Чтоб газон зазеленел быстрее: калининградский агроном перечислил ошибки при первом весеннем скашивании

Если газон успешно перезимовал, обошлось без гнили, плесени и проплешин, к концу марта травка дружно идёт в рост и некоторые задумываются о первых покосах. Какие ошибки чаще всего допускают, рассказала калининградский агроном Зоя Бахурова.

Высота травы — самый важный и непосредственный сигнал к действию, считает эксперт. И температура, и календарь — это важные, но второстепенные условия. Не имеет смысла косить, если трава ещё не отросла, даже если момент и тепло как будто к этому располагают.

Первый покос проводят, когда трава достигла 8-12 см. При этом срезать нужно не больше 1/3 высоты. Если сразу после зимы снять её слишком коротко, можно сильно ослабить газон.

Второй важной нюанс — трава и почва должны быть сухими. Косить по мокрому нельзя — ножи будут рвать стебли, велик риск занести инфекцию, предупредила агроном.

Ошибки при первом скашивании:

Нельзя срезать траву под ноль — это ослабляет растение, низкий срез даёт зелёный свет сорнякам и мху.

Стрижка мокрой травы — тоже ошибка. Она рвётся и выдирается с корнем. Срезы получаются рваные, на них селится грибок.

Плохая заточка ножей или полное её отсутствие — те же самые рваные раны на траве.

Косьба в одном направлении — стебли имеют свойство пригибаться в сторону движения косилки, газон так и будет расти под углом.

Оставлять срезанную зелень после покоса нельзя — она препятствует прогреву почвы и создает парниковый эффект, может запреть и сгнить. Идеальная среда для болезней.

Если следовать этим правилам, газон быстро зазеленеет и станет густым, подытожила Зоя Бахурова.