В калининградском офшоре с начала года добавилось 115 резидентов

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С начала 2026 года резидентами Специального административного района (САР) на острове Октябрьском в Калининграде стали 115 международных компаний. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

По словам главы региона, в настоящее время в калининградском офшоре зарегистрировано 484 участника.

«Среди которых холдинги крупнейших инвестиционных, IT-, девелоперских, строительных, агропромышленных, торговых, медицинских, фармацевтических, недродобывающих групп компаний, — отметил Алексей Беспрозванных. — Но мы не называем эти структуры, поскольку режим САРа предполагает конфиденциальность сведений. Высокий прирост участников САРа сохраняется. За полгода 2026 года к нам пришло 115 международных компаний. За прошлый год в бюджеты всех уровней от участников калининградского САРа поступило более 35 млрд рублей».