В мэрии уточнили планы относительно парковки на площади Победы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти не будут убирать парковку на площади Победы, но этот участок ждёт реконструкция. О планах рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова на брифинге после оперативного совещания во вторник, 21 июля.

«Парковочная часть находится в угнетённом состоянии. У коллег было несколько вариантов <...> Насколько я понимаю, коллеги больше склоняются, чтобы сделать озеленение по периметру <...> Там будет парковка, появится более выраженные пешеходные зоны и функциональное зонирование», — рассказала Дятлова.

Кроме того, пространство будут использовать для выставки пожарной техники. Она традиционно проходит в апреле.

«Потому что другого такого пространства у нас в городе нет. На гранитные плиты заезд большой техники запрещён», — пояснила глава администрации.