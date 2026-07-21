Бумер не стал бы спорить с котами из-за голубей: бельгийскую овчарку из Калининграда признали лучшей на Северо-Западе

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Бельгийскую овчарку из Калининграда по кличке Бумер признали лучшей патрульно-розыскной и самой послушной собакой на Северо-Западе. В Ленинградской области прошли соревнования кинологов Росгвардии.

Росгвардейцы со служебными собаками соревновались в задержании условного нарушителя, обыскивали местность на наличие взрывоопасных веществ в ручной клади и в зданиях, сдавали нормативы по подавлению огневой точки, демонстрировали общий курс дрессировки.

В состязаниях участвовали специалисты и их питомцы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской областей и Республики Коми.