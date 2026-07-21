На Энгельса в Калининграде построят газовую котельную за 45 млн рублей

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В Калининграде на ул. Энгельса построят блочно-модульную газовую котельную. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Аукцион по выбору подрядчика стартовал 20 июля. Начальная стоимость контракта — 45,68 млн рублей. Окончание приёма заявок — 28 июля.

Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть». Котельную планируется разместить на участке площадью 690 квадратных метров с кадастровым номером 39:15:111001:126. Земля находится в муниципальной собственности, её кадастровая стоимость — 858,1 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по контракту — 180 календарных дней с даты его заключения. Территорию предварительно обследуют и очистят от взрывоопасных предметов.

Гарантия на инженерное и энергетическое оборудование, а также тепловые сети составляет 10 лет, на другие объекты строительства — пять.