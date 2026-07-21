В Зеленоградске кот защитил стайку голубей от дерзкой собаки (фото)

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В центре Зеленоградска уличный кот защитил стайку кормившихся голубей от нападения собаки. Свидетельницей трогательного момента стала читательница «Клопс» Елена.

Как рассказала девушка, в понедельник, 20 июля, она прогуливалась по Курортному проспекту неподалёку от знаменитого электрошкафчика с муралом в виде рыжего кота. Обычно на нём восседает сам живой прототип изображения, привлекая туристов.

«Но сегодня главным героем оказался совсем другой кот, — говорит Елена. — Я стояла там и крошила голубям печенье, а чуть в стороне спокойно сидел серый кот. Он не охотился, не подкрадывался — просто внимательно наблюдал».

Вдруг откуда-то сзади на стайку выскочила собака. Голуби шарахнулись в стороны, возник переполох, но дальше произошло неожиданное.

«Серый кот поднялся, решительно направился к незваной гостье, приблизился и с размаху шлёпнул её лапой! — взволнованно рассказывает Лена. — Собака даже взвизгнула. Отбежала на несколько шагов и села».

Но кот одним предупреждением не ограничился — он преследовал собаку и бил лапой, пока та не отбежала на безопасное расстояние. «После этого серый герой спокойно сел между ней и голубями, — поражается Лена. — Сел как часовой. Как настоящий хозяин территории. В городе котов порядок, похоже, поддерживают сами коты!»

Всё произошло так быстро, что снять эпизод на видео девушка не успела. Но самого героя дня сфотографировала.