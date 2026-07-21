Новый автобус Музея Мирового океана вышел на экскурсионные маршруты

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Ссылка Музей Мирового океана давно не ограничивается привычными экспозициями и музейными залами. У музея есть статус федерального туроператора, опытные экскурсоводы, гостиница на борту и объекты в разных городах Калининградской области и Санкт-Петербурге. А теперь появился и большой автобус туристического класса. 18 июля он отправился в первый рейс. Пассажирами стали калининградцы и гости региона. Новый транспорт позволит за один день сменить городские улицы на морское побережье, увидеть старинные здания, подняться на маяк на берегу Куршского залива или прогуляться вдоль Филинской бухты. Это уже не просто отдельная экскурсия, а путешествие с музеем по Янтарному краю. Гостям остаётся лишь выбрать направление — об остальном позаботится музей.

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Ссылка Новый автобус Музея Мирового океана.

Один из новых маршрутов, «Первая кругосветка по Музею Мирового океана», начинается на Набережной исторического флота. Отсюда гости отправятся к Королевским воротам, где узнают о Великом посольстве, дипломатических связях с Россией и истории города, а также посетят «Кабинет А. Т. Болотова». Затем маршрут пройдёт через площадь Победы к Фридрихсбургским воротам, где экскурсовод расскажет о становлении российского флота и пребывании Петра I в Кёнигсберге. Следующая остановка — Набережная исторического флота. Здесь пройдёт экскурсия по территории музея. Завершится маршрут самостоятельным посещением экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан», где можно будет увидеть «Лабораторию Балтики», «Аквариумы» и зал «Большой Океан». И всё это за один день!

Королевские ворота, «Планета Океан».

Популярный маршрут «Путь к маяку» обновили: теперь он доступен в двух вариантах. Первый — поездка на комфортабельном автобусе от Набережной исторического флота до старого маяка в посёлке Заливино. Гости поднимутся по винтовой лестнице на смотровую площадку, откуда открывается панорама Куршского залива, прогуляются по побережью и узнают об истории маячного дела и жизни смотрителей. После прогулки участникам предложат балтийскую уху из трёх видов рыбы, сваренную по старинному рецепту. Второй вариант маршрута включает посещение пивоварни «Бланкенштейн» в Полесске. Она была основана ещё в 1840 году.

Маяк в Заливино.

Организованным группам музей предлагает новый автобусный маршрут «По берегам Самбии». Автобус отправится от Набережной исторического флота. Первой остановкой станет посёлок Приморье, где начнётся знакомство с геологической историей региона. Во время прогулки по побережью Филинской бухты есть возможность найти геологические образцы, которым более 1,5 миллиона лет. Следующая остановка — Морской выставочный центр в Светлогорске. Здесь гостей ждёт знакомство с этнографической экспозицией «Люди моря», в которой представлены предметы из личной коллекции основателя холдинга «Автотор» Владимира Щербакова. В пути экскурсовод расскажет о формировании побережья, происхождении янтаря и природе Балтийского моря.

Филинская бухта. Фото из научного архива Музея Мирового океана № 5583. Фотограф — Н. В. Мартынович.