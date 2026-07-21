Строителей, дизайнеров и инвесторов соберут в Калининграде на выставке «Балтийская эпоха — 2026. Строительство и дизайн»

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Ссылка В Калининграде готовят международную строительную выставку «Балтийская эпоха — 2026. Строительство и дизайн» — она пройдёт 24 и 25 сентября на «Ростех Арене». Концепцию события представили во время круглого стола с участием региональных властей и бизнеса, состоявшегося в медиацентре «Западной прессы». Организаторы хотят уйти от привычного формата, при котором компании показывают продукцию на стендах, но почти не взаимодействуют друг с другом. «Балтийская эпоха — 2026. Строительство и дизайн» должна стать местом для переговоров, поиска поставщиков и инвесторов, обмена опытом и заключения соглашений. Основатель строительной компании «Интэкс», генеральный директор ООО Специализированный Застройщик «Новая Эпоха» и генеральный директор компании «Балтийский экспо центр» Евгения Облицева утверждает - калининградским компаниям не хватает общей отраслевой площадки. Крупный бизнес ещё может самостоятельно выстраивать диалог с властями и партнёрами, а небольшие предприятия часто работают обособленно. «Выставка «Балтийская эпоха» – может быть точкой сбора архитекторов, строителей, дизайнеров, девелоперов, представителей власти и представителей учебных заведений», — сказала Евгения Облицева.

Евгения Облицева.

По её словам, общение особенно важно на фоне кадровых и логистических проблем, а также дефицита отдельных стройматериалов. Организаторы рассчитывают, что участники смогут быстрее находить нужную продукцию, договариваться о поставках и запускать совместные проекты. Генеральный директор строительной компании «Интэкс» и владелец бренда «PRO Бани» Сергей Ахматов добавил, что производители, застройщики и архитекторы не всегда понимают потребности и возможности друг друга. Выставка должна обеспечить им прямой диалог без посредников. «Главное, после выставки должны остаться контракты, партнёрство и пилотные проекты», — подчеркнул Ахматов.

Сергей Ахматов.

Дизайнерские капсулы и концерт «Кино» В программе предусмотрят пространство не только для профессионального общения, но и для готовых решений, которые смогут оценить обычные посетители. Девелопер, учредитель компаний «Технология роста» и «Цифровая недвижимость» Пётр Стёпин рассказал, что дизайнеры вместе с производителями оформят отдельные интерьерные капсулы. Каждая такая зона должна показать законченный вариант оформления пространства — с мебелью, отделочными материалами и другими деталями. «В Калининграде такое проводится впервые. Это будет точно интересно», — отметил Стёпин.

Пётр Стёпин.

Помимо экспозиции планируется деловая программа в формате B2B. Производители смогут представить продукцию потенциальным заказчикам, а девелоперы — подобрать материалы, технологии и подрядчиков для своих проектов. Организаторы также готовят развлекательную часть. По словам Стёпина, уже подписан договор с группой «Кино», выступление которой должно стать одним из событий открытия выставки.

Китайские компании и делегации из стран БРИКС+ Отдельное направление выставки «Балтийская эпоха — 2026. Строительство и дизайн» посвятят международному сотрудничеству. Руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута сообщил, что на площадке ждут зарубежные компании и официальные делегации. Представителям других государств собираются показать конкретные инвестиционные проекты и условия работы в регионе. Для гостей также планируют отдельную панельную сессию, на которой бизнес сможет напрямую обсудить сотрудничество. «Поэтому уже на сегодняшний день есть понимание, что китайские компании там будут представлены, ведутся переговоры с другими, в том числе с арабскими странами», — рассказал Александр Калькута.

Александр Калькута.

Чиновник отметил, что международный форум может стать для Калининградской области инструментом продвижения за рубежом. В рамках события также планируется презентация журнала «Эпоха БРИКС», который должен помочь российским и иностранным компаниям рассказывать о своих проектах новой аудитории. Руководитель выставки Илья Ушаков считает, что выбор региона для такого события закономерен. «Калининградская область — это точка пересечения интересов многих инвесторов, компаний, производителей», — сказал он.

Илья Ушаков.

По словам Ушакова, интерес к мероприятию проявляют предприниматели из Москвы и Санкт-Петербурга. Выставка должна привлечь в регион федеральные компании, иностранных гостей и участников крупных строек.

Отрасль готовят к «Белой Дюне» Одним из главных будущих проектов, вокруг которых может выстраиваться кооперация, участники круглого стола назвали круглогодичный курорт «Белая Дюна». Генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Дмитрий Лапицкий сообщил, что территория проекта займёт почти 500 гектаров. На курорте планируют создать около 10 480 гостиничных номеров, рекреационную инфраструктуру и жильё для сотрудников. Одновременно вместе с отдыхающими там смогут находиться до 50 тыс. человек. Первые гостиничные объекты рассчитывают запустить к 2030 году. По словам Лапицкого, на Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения с тремя крупными девелоперами. Заявленный объём инвестиций составил около 130 млрд рублей. Проект потребует большого количества работников, стройматериалов, подрядчиков и проектировщиков. «Это огромное окно возможностей и для строителей, и для поставщиков, и для подрядчиков, и для проектировщиков», — отметил Лапицкий.

Дмитрий Лапицкий.

Власти намерены обеспечить территорию дорогами, газом, электричеством, водой и другой необходимой инфраструктурой. Местным предприятиям, по мнению участников круглого стола, уже сейчас нужно оценивать будущие потребности проекта и готовиться к росту заказов. Производителям нужен понятный заказ Руководитель транспортной группы компаний «Помор Шиппинг» и основатель Промышленного строительного кластера Калининградской области Любовь Коробицына связала задачи выставки с развитием собственного производства. «Я считаю, что это развитие отечественной промышленности», — сказала она.

Любовь Коробицына.

Предполагается, что на одной площадке встретятся не только отдельные компании, но и промышленные кластеры из разных регионов. Интерес к мероприятию уже проявили калининградские объединения производителей и представители Татарстана. Пётр Нестеренко, возглавляющий комитет по промышленному строительству и монтажу технического оборудования регионального представительства Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии, отметил, что предприятиям необходим долгосрочный прогноз спроса. Понятные планы застройщиков и госзаказчиков позволят производителям заранее рассчитывать загрузку и развивать мощности.

Пётр Нестеренко.

Руководитель компании «Сталена» и президент Балтийского делового клуба Сергей Гоз считает, что выставка способна перенести в Калининград точку притяжения строительного бизнеса. Региональным предпринимателям не придётся ездить на несколько мероприятий, чтобы собрать необходимые контакты и информацию: основные участники рынка встретятся в одном месте.

Сергей Гоз.

Коммерческий директор компании «Аэроблок» Александр Десятов добавил, что производители рассчитывают познакомиться с девелоперами из других регионов и показать им возможности калининградских предприятий. Для компаний участие в выставке станет одновременно способом найти заказчиков и представить новые направления работы.

Сохранить старое и построить новое Участники круглого стола обсудили и то, как крупное строительство должно сочетаться с историческим обликом Калининградской области. Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак назвал архитектурное наследие одним из главных факторов, привлекающих туристов. При этом старые объекты необходимо приспосабливать к современным требованиям, а решения принимать отдельно для каждого здания и территории. «Но самое главное, точно архитектурное наследие не должно мешать развитию», — подчеркнул министр.

По его словам, региону нужно искать баланс, который позволит сохранять ценные объекты, но не остановит строительство дорог, социальных учреждений и туристической инфраструктуры. Профессиональная выставка может стать ещё одной площадкой, где такие вопросы будут обсуждать власти, архитекторы, девелоперы и производители. Организаторы надеются, что выставка «Балтийская эпоха — 2026. Строительство и дизайн» станет ежегодным событием. Главный ожидаемый результат Евгения Облицева сформулировала так: «Я думаю, что это всё-таки сокращение дистанции между задачей и её решением». Регистрация на выставку «Балтийская эпоха — 2026. Строительство и дизайн».