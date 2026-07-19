Комфортная температура и небольшие дожди на востоке: прогноз погоды в Калининградской области на 19 июля

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В воскресенье, 19 июля, в регионе будет комфортная погода, но местами ожидаются кратковременные осадки. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Температура воздуха поднимется до +20–23 °С, у побережья — до +19–21 °С. До обеда небо будет облачным, но к вечеру прояснений станет больше.

Небольшие кратковременные дожди ожидаются на востоке области (Гусевский, Черняховский, Озерский, Нестеровский районы). После 21:00–22:00 осадки настигнут юг и запад региона (Зеленоградский, Багратионовский, Гурьевский, Правдинский, Озерский районы и Калининград). Ветер в течение суток будет слабым.