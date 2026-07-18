На Калининградскую область после сухого воскресенья вновь обрушатся сильные дожди

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После относительно сухого воскресенья, 19 июля, в регион снова придут сильные дожди. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В воскресенье в регионе ожидается «погожая передышка»: будет относительно сухо, а воздух прогреется до +20...+23°С. Однако уже в понедельник, 20 июля, ситуация изменится. Синоптическая обстановка будет связана с циклоном, который сформируется над Европой в зоне полярного фронта. Ночью и утром, как ожидается, пройдут очень обильные продолжительные дожди.

Затем, как минимум до вторника-среды, затяжные осадки сменятся кратковременными ливнями. При этом температура, по предварительным оценкам, вряд ли поднимется выше +16...+19°С. Некоторые модели также допускают усиление ветра во вторник, 21 июля: на побережье порывы могут достигать 15–18 м/с и выше.

Ведущие прогностические модели рассчитывают до вторника выпадение более 40–50 мм осадков на западе Калининградской области и в областном центре. По отдельным сценариям этот показатель может превысить 70–80 мм, что сопоставимо с месячной нормой июля. Во второй половине следующей недели, по предварительным данным, шансы на сухую погоду останутся невысокими из-за влияния циклонической ложбины. При этом начиная со среды температурный фон может немного повыситься — до +20...+22°С.