До 32% сверху: российский юрист оценил, как подработка влияет на доход

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В России сотрудники, которые регулярно берут подработку, могут увеличить ежемесячный доход на 24–32%. При этом даже одна-две дополнительные смены в месяц способны прибавить около 12% к заработку. Об этом сообщили аналитики платформы «Моя смена» и hh.ru.

В первом полугодии 2026 года опрос среди 2,3 тысячи респондентов показал, что половина участников рассматривают возможность найти вторую работу в ближайшие три месяца, а 6% уже устроились на подработку. По данным платформы «Моя смена», в среднем работники берут семь-восемь дополнительных смен в месяц. Для 31,8% опрошенных желаемый доход от такой занятости превышает 60 тысяч рублей, ещё 26,4% рассчитывают получать до 40 тысяч, а 18,1% — до 20 тысяч рублей.

Юрист hh.ru Александр Кузнецов напомнил, что дополнительная работа должна быть оформлена по правилам трудового законодательства. Если сотрудник выполняет новые обязанности у своего работодателя в пределах обычного рабочего дня, это нужно документально закрепить, а компания обязана назначить доплату. Если же человек устраивается на вторую работу к тому же или другому работодателю, оформляется отдельный трудовой договор, а занятость обычно не должна превышать четырёх часов в день.

«Если сотрудник совмещает несколько должностей у одного работодателя, дополнительная работа должна оплачиваться отдельно в той сумме, о которой стороны договорятся между собой. Минимальный размер такой выплаты законом не установлен, однако сама доплата является обязательной», — пояснил Александр Кузнецов.

Эксперт также отметил, что работник не обязан сообщать основному работодателю о второй работе, если иное прямо не предусмотрено законом. Ограничения действуют, например, для несовершеннолетних, сотрудников с вредными условиями труда, а также для отдельных категорий госслужащих и работников правоохранительных органов. Кроме того, при совместительстве работодатель может расторгнуть договор, если на эту должность принимают человека, для которого она станет основной.

Отдельно юрист обратил внимание на переработки. При внешнем совместительстве каждый работодатель сам учитывает и оплачивает сверхурочную работу, а при внутреннем — переработки считают отдельно по каждой должности. При этом даже с учётом сверхурочных дополнительная занятость не должна превышать четырёх часов в день и половины месячной нормы рабочего времени.