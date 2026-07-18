В Калининградской области вручили первые медали «За содействие СВО»

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В Калининградской области отметили двух жителей, которые помогают участникам СВО и военному госпиталю. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале.

Глава региона рассказал, что в области вручили первые медали «За содействие СВО», которые разработали специально для таких людей. Одной из награждённых стала Юлия Соколова — создатель Музея героев нового времени Z. Музей открыли в сентябре 2024 года, и с тех пор его посетили более 5 500 человек, половина из них — школьники и студенты.

Вторую награду получил Станислав Миронов. Созданное под его руководством предприятие, возглавляемое Анатолием Лбовым, с начала СВО систематически оказывает помощь фронту. Помимо регулярных поставок на передовую жизненно необходимых вещей, средства связи, квадрокоптеров, бронежилетов, генераторов и других необходимых вещей, предприятие перечислило на поддержку десятки миллионов рублей.

С 2022 года АО «Форпост Балтики Плюс» активно помогает нашим бойцам, в том числе финансирует госпитальное восстановление.