Калининградскую область 18 июля накроют ливни и грозы, возможны шквалы до 20 м/с

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В субботу, 18 июля, в регионе ожидается умеренно тёплая, но очень дождливая погода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Наиболее интенсивные ливни и грозы в Калининграде и на западе области вероятны около 12:00–13:00. Затем к 14:00–16:00 зона сильных осадков сместится в северную и восточную части региона. Существенные прояснения и сухая погода ожидаются только вечером — после 20:00–21:00.

Днём в Калининграде и на западе области будет +19...+21°С. В континентальной части региона, особенно на востоке, воздух прогреется до +23...+25°С. Ветер ожидается умеренный, однако во время осадков возможны шквалы. При грозах в континентальной части области порывы могут достигать 15–20 м/с.