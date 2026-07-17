В кардиоцентре в Родниках калининградские врачи спасли 11-летнего мальчика с редчайшим пороком сердца

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В калининградском кардиоцентре в Родниках прооперировали 11-летнего Никиту из Ивановской области с редчайшим врождённым пороком сердца. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

У мальчика диагностировали атрезию ствола левой коронарной артерии — крайне редкую патологию, при которой отсутствует один из главных сосудов, питающих сердце. Обычно такой диагноз несовместим с жизнью. Долгое время сердце ребёнка снабжалось кровью по обходным путям. Однако по мере роста организма этого стало не хватать: школьник начал жаловаться на боли в груди, одышку и перебои ритма. Несколько клиник отказали семье из-за высоких рисков вмешательства.

Калининградские кардиохирурги провели операцию на работающем сердце через разрез размером 4–5 сантиметров. Во время вмешательства врачи сформировали новый путь кровотока.

Операция прошла успешно. Обследование подтвердило, что сердце мальчика получает полноценное кровоснабжение, его жизни ничего не угрожает. На восстановление ушла неделя. Сейчас Никита уже дома.