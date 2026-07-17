В Калининградской области в июне сильнее всего вырос спрос на педагогов и работников сферы красоты

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в июне заметнее всего вырос спрос на специалистов из сферы науки и образования. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

По сравнению с маем количество вакансий в этой области увеличилось на 22%. На втором месте по росту спроса оказались спортклубы, фитнес и салоны красоты — плюс 19%. Тройку лидеров замкнули искусство, развлечения и массмедиа, где число предложений выросло на 11%.

Также в десятку сфер с наиболее заметной динамикой вошли высший и средний менеджмент (+10%), управление персоналом и тренинги (+8%), административный персонал (+8%), рабочие специальности (+7%), транспорт и логистика (+6%), продажи и обслуживание клиентов (+5%), а также производство и сервисное обслуживание (+5%).

Наиболее заметный рост в сфере науки и образования аналитики связывают с подготовкой к новому учебному году. Одновременно в регионе увеличивается потребность в сотрудниках индустрии спорта и красоты, а также в специалистах из сферы искусства, развлечений и медиа.

Если смотреть на предлагаемые зарплаты среди направлений, где спрос растёт быстрее всего, самые высокие суммы работодатели готовы платить представителям высшего и среднего менеджмента — в среднем 103,2 тыс. рублей. В транспорте, логистике и перевозках предлагают около 99,9 тыс. рублей, рабочему персоналу — 86,7 тыс., сотрудникам производства и сервисного обслуживания — 86,1 тыс. рублей.

В сфере искусства, развлечений и массмедиа средняя предлагаемая зарплата составляет 80,1 тыс. рублей, в индустрии спорта и красоты — 78,6 тыс., в продажах и обслуживании клиентов — 72,3 тыс. рублей. Специалистам по управлению персоналом предлагают в среднем 69,6 тыс. рублей, административному персоналу — 69 тыс., а сотрудникам науки и образования — 51,3 тыс. рублей.

Исследование основано на анализе вакансий, опубликованных в мае и июне.