Дятлова — о частичной замене брусчатки на Галицкого: Это не средневековый замок

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Брусчатку на Галицкого пришлось частично убрать, так как другого выбора не было. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова во время рабочего выезда на объект в пятницу, 17 июля.

Журналисты рассказали главе администрации, что недавно историк Альберт Адылов заявил, что во время ремонта улицы было уничтожено историческое мощение. В ответ на это Дятлова возразила: «Как мнение эксперта по истории можно совместить с нормативными документами по улично-дорожной сети, которые утверждены на федеральном уровне? <...> Это не средневековый замок, <...> это общее пространство. Коллеги-дорожники здесь сделали невозможное».

Гендиректор подрядной организации «Мосинжиниринг» Георгий Мнацаканов заметил, что часть брусчатки сохранили, и это потребовало титанических усилий.

«Ежедневно собирались с администрацией и устраивали большие совещания, спорили. Очень сложно сохранить участок из брусчатки, перенести сети. Мы очень долго к этому готовились, многое не получалось. В итоге мы добились результата», — сообщил Мнацаканов.

Сейчас на Галицкого ведётся приёмка работ. Подрядчик устраняет замечания.