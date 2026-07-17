Дятлова — о частичной замене брусчатки на Галицкого: Это не средневековый замок

Брусчатку на Галицкого пришлось частично убрать, так как другого выбора не было. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова во время рабочего выезда на объект в пятницу, 17 июля.
Журналисты рассказали главе администрации, что недавно историк Альберт Адылов заявил, что во время ремонта улицы было уничтожено историческое мощение. В ответ на это Дятлова возразила: «Как мнение эксперта по истории можно совместить с нормативными документами по улично-дорожной сети, которые утверждены на федеральном уровне? <...> Это не средневековый замок, <...> это общее пространство. Коллеги-дорожники здесь сделали невозможное».
Гендиректор подрядной организации «Мосинжиниринг» Георгий Мнацаканов заметил, что часть брусчатки сохранили, и это потребовало титанических усилий.
«Ежедневно собирались с администрацией и устраивали большие совещания, спорили. Очень сложно сохранить участок из брусчатки, перенести сети. Мы очень долго к этому готовились, многое не получалось. В итоге мы добились результата», — сообщил Мнацаканов.
Сейчас на Галицкого ведётся приёмка работ. Подрядчик устраняет замечания.
За брусчатку на Галицкого вступился губернатор Алексей Беспрозванных. После благоустройства Альберт Адылов заявил об утрате одного из последних исторических уголков города.